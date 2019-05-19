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/ В Челябинской области снова может пойти снег

В Челябинской области снова может пойти снег

Осадки ожидаются в отдельных районах региона.
сегодня в 16:56
  |  Общество

Погода в Челябинской области в начале следующей недели останется столь же прохладной. В отдельных районах ночью снова ожидаются дожди с мокрым снегом, днем умеренные дожди. В Челябинске ночью существенных осадков не ожидается, днем может пройти небольшой дождь.

Температура в Челябинской области ночью 20 мая опустится до 0 градусов, местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов, днем столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла. В Челябинске 20 мая ночью температура может опуститься до минус 3 градусов, днем ожидается до 11 градусов тепла. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

На территории Челябинской области ожидается северо-западный и западный ветер от 6 до 11 метров в секунду. Днем отдельные порывы ветра могут достигать от 11 до 16 метров в секунду.

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