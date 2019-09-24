Движение на участке М5 затруднено из-за погодных условий

Спецтехника ведет работу по уборке снега в районе перевала Уреньга.

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В Челябинской области из-за снегопада затруднено движение по участку федеральной автодороги М5 «Урал». Осадки начали выпадать еще в эти выходные, на месте работает спецтехника АО «УралАвтодор». Как отмечают в пресс-службе компании, для горно-заводской зоны подобная ситуация является нормальной.



«На перевале Уреньга, в районе Миасса, Златоуста, Чебаркуля сейчас работает 5 единиц спецтехники. Ситуация штатная, ничего критичного не произошло. Движение транспорта затруднено из-за погодных условий, но автомобили двигаются», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе АО «УралАвтодор».

Водителей большегрузных автомобилей просят быть осторожнее, соблюдать скоростной режим, проверять технику перед выездом и отдыхать, чтобы избежать аварийных ситуаций, из-за которых на двухполосной трассе может образоваться затор.

Для водителей, попавших в затруднительное положение, работают дежурно-диспетчерские службы АО «УралАвтодор»: 8-912-790-03-74 и 8-922-700-02-09, а также ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8-351-266-65-63.