/ На Челябинск обрушился дождь с градом и снегом

Осадки прошли по всей Челябинской области.

Непостоянная весенняя погода не порадовала жителей Челябинска теплом. 19 мая на город обрушился дождь с градом и снегом. Челябинцы активно обсуждают погоду в городских сообществах в социальных сетях, обмениваясь фотографиями града и снега.

Идет дождь, снег и град. Нормальный май — Урал. — комментирует видеозапись пользователь Александр Малыш.

Отметим, что сегодня ночью в отдельных районах Челябинской области выпал снег. В Златоусте снегопад начался еще ночью, к утру он плотным слоем лежал на дорогах и крышах домов.