Жителей Челябинской области призвали не назначать себе лекарства самостоятельно

В регионе проверят наличие в аптеках жизненно необходимых медикаментов.

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Жители Челябинской области заметили отсутствие некоторых препаратов, а также разницу в ценах на них в различных аптеках. Губернатор Алексей Текслер дал поручение заняться вопросом ценообразования.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, на цены в коммерческих аптеках повлиять сложно, особенно если препарат не входит в перечень жизненно важных. Однако рейды все равно планируют провести. При этом первый замглавы региона добавила, что «Коронавир», например, после внесения в список подешевел в два раза.

Жителям региона настоятельно не рекомендуют принимать препараты без назначения врача. Антибиотики назначаются только при серьезном воспалении или инфекции. На первоначальном этапе пациентам выписывают противовирусные.

«Бесконтрольный прием антикоагулянтов может привести к неконтролируемым кровотечениям. Ни в коем случае никакой пациент не должен сам себе назначать никакие лекарства», — прокомментировала замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Также ведущие специалисты регионального минздрава провели учебу с медицинскими работниками. До медицинских организаций доведены все схемы назначения препаратов.