Страдающих диабетом пациентов магнитогорской больницы не обеспечивали препаратами

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, четыре сотрудника привлечены к ответственности.

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Прокуратура выявила нарушения в ГБ № 1 им. Дробышева в Магнитогорске. Проверка показала, что пациенты, страдающие диабетом, которым необходим инсулин, не получали средства диагностики, иглы, шприцы и прочие необходимые для жизни средства.

В ходе проверки были изучены амбулаторные карты пациентов. Выяснилось, что в 2019-2020 годах десяти пациентам не выписывали рецепты. По ним люди должны были бесплатно получать этиловый спирт, иглы к инсулиновым шприцам, а также тест-полоски к глюкометру.

«Бездействием должностных лиц поликлиники нарушены права пациентов на охрану здоровья и медицинскую помощь. В этой связи прокуратурой района главному врачу ГАУЗ „Городская больница № 1 им. Г. И. Дробышева“ внесено представление», — пояснили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Нарушения в больнице устранили, пациентов обеспечили необходимым. К дисциплинарной ответственности привлекли четверых виновных сотрудников.

Отметим, что согласно ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» люди, страдающие диабетом, при амбулаторном лечении должны получать лекарства по рецепту врача бесплатно. Они имеют право на 100 г этилового спирта в месяц, инсулиновые шприцы, а также другие. Кроме того, таким пациентам положены иглы, глюкометры и тест-полоски к ним.