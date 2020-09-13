«Нельзя, чтобы обеспечение лекарствами зависело от человеческого фактора»: Евгения Майорова о предоставлении препаратов ребенку-инвалиду

Детский омбудсмен Челябинской области рассказала, с какими трудностями сталкиваются семьи.

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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала алгоритм, по которому необходимо действовать семьям с детьми-инвалидами для того, чтобы вовремя получать лекарства.

Защитница детства напомнила, что в августе к ней обратилась семья из Южноуральска. Ребенку-инвалиду вовремя не предоставили жизненно необходимые препараты, после чего мать обратилась на личный прием к уполномоченному.

«Активно взаимодействуя с министерством здравоохранения Челябинской области, с главным педиатром Южноуральска, с заместителем Главы Южноуральского городского округа по социальным вопросам, с Челябинской областной детской клинической больницей, мы добились того, что на сегодняшний день ребёнок обеспечен лекарствами. Я рассказала маме, что делать в дальнейшем, когда лекарства будут заканчиваться. За неделю до этого момента для своевременного контроля вопроса ей нужно будет обращаться к заведующей поликлиникой», — рассказывает на своей странице в соцсетях Евгения Майорова.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка отметила, что данный вопрос не является закрытым. Ею были сделаны запросы в муниципалитеты региона, чтобы получить список детей, которым регулярно предоставляют лекарства. В планах у аппарата уполномоченного создание алгоритма, которым бы могли пользоваться семьи, чтобы получать нужные препараты.

«Нельзя, чтобы обеспечение лекарствами детей во многом зависело от человеческого фактора, от активности родителей, от того, знают ли они свои права, знают ли, куда обращаться. А порой без привлечения административных ресурсов эту проблему даже не получается решить», — отмечает уполномоченный.

Всех, кто лично столкнулся с проблемой, когда детям-инвалидам, которых должны обеспечивать лекарствами, их не предоставляют, можно обратиться напрямую в аппарат уполномоченного. Евгения Майорова отмечает, что подключится к проблеме и постарается помочь ее решить.