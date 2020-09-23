Нашумевший препарат от COVID-19 вскоре может появиться в аптеках Челябинской области

Лекарство будет продаваться только по рецепту.

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В аптечных сетях Челябинской области вскоре может появиться препарат «Арепливир». Данное лекарство с июня 2020 года используется при стационарном лечении пациентов с COVID-19. Теперь препарат смогут приобрести сами южноуральцы. Однако цена за упаковку составит около 12 тысяч рублей.

«Вчера я связывалась с областным аптечным складом. Пока запросов на данные препарат не было. Но уже поступило коммерческое предложение от производителя, это значит, что в ближайшее время лекарство появится в аптеках, чтобы желающие его приобрести имели такую возможность», — прокомментировала ситуацию для корреспондента медиахолдинга ОТВ первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Из-за высокой стоимости лекарства возможность приобрести его может быть не у каждого жителя региона. Именно поэтому его назначают пациентам в медицинских учреждениях. В больницы региона данный препарат закуплен в необходимых объемах.

Напомним, что «Арепливир» был создан компанией «Промомед» на основе препарата «Фавипиравир». Одобрение от министерства здравоохранения РФ лекарство получило еще в июне, после чего его начали использовать в больницах для лечения пациентов с COVID-19.