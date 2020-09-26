Жителей Челябинской области приглашают в ТРК на вакцинацию

Привиться от гриппа можно бесплатно во время воскресного шопинга.

Послушать 00:00

В Челябинской области продолжается прививочная кампания. Все желающие жители Челябинска, Миасса и Бредов смогут поставить прививки от гриппа при посещении торгово-развлекательных комплексов.

«27 сентября, в воскресенье, в торгово-развлекательных комплексах Челябинской области пройдёт бесплатная вакцинация от гриппа. Медицинские бригады ждут жителей старше 18 лет. Перед прививкой вас обязательно осмотрит и проконсультирует медицинский специалист», — сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В Челябинске прививать будут в следующих торговых комплексах:

ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64, 1 этаж, центральный вход, с 10:00 до 18:00;

ТРК «Радуга», улица Российская, 194, 2 этаж, у эскалатора, с 10:00 до 16:00;

ТРК «Горки», улица Артиллерийская, 136, вход со стороны Автодороги Меридиан, затем направо, с 10:00 до 16:00;

Досуговый центр «Импульс», улица 50-летия ВЛКСМ, 16, 1 этаж, центральный холл, с 09:30 до 15:00.

В Бредах ставить прививки будут на рынке, расположенном на улице Торговой, с 10:00 до 14:00.

В Миассе привиться можно будет в ТРК «Слон», проспект Автозаводцев, 65, с 11:00 до 16:00.

При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.