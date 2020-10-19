Полсотни человек поставили прививку от гриппа перед домашним матчем «Трактора»

Вакцинация в ледовой арене имени В. Белоусова продолжится.

Послушать 00:00

В Челябинске продолжается бесплатная вакцинация населения от гриппа. Еще одним постоянным пунктом, где жители города смогут поставить прививку, стала ледовая арена «Трактор». В минувшие выходные за три часа пройти вакцинацию успел 51 человек.

«18 октября мы отработали в спокойном режиме: смогли получить прививку все, кто этого хотел. Каждый челябинец прошел медицинский осмотр перед вакцинацией. Мы с нашими специалистами и волонтерами будем ждать участников на будущих матчах в „Тракторе“», — прокомментировала ситуацию заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска Екатерина Кудрявцева.

Чтобы поставить бесплатную вакцину от гриппа, если вы идете на матч в ЛА «Трактор», необходимо прийти туда за полтора часа до начала игры. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Перед прививкой вас осмотрит специалист. Важно, чтобы во время вакцинации у человека не было симптомов ОРВИ, а также не было обострения хронических заболеваний.