Где можно поставить прививки от гриппа на выходных в Челябинске

Акция по вакцинации вновь состоится в ТРК города.

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Челябинцев вновь приглашают на бесплатную вакцинацию от гриппа. Прививки будут ставить в торгово-развлекательных комплексах города в ближайшие выходные 10 и 11 октября.

«Привиться могут лица старше 18 лет, у которых отсутствуют признаки ОРВИ и нет обострения хронических заболеваний. При себе необходимо иметь паспорт (водительское удостоверение или военный билет) и медицинский полис. Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Пройти вакцинацию от гриппа 10 октября можно будет в «Торговом центре» с 11:00 до 16:00, в ТК «Стелец» с 10:00 до 18:00, ТРК «Космос» с 10:00 до 15:00, 10 и 11 октября в ТРК «Горки» с 10:00 до 16:00, 11 октября в ТРК «Алмаз» с 10:00 до 18:00.



