Челябинцев вновь приглашают на вакцинацию от гриппа в ТРК

Бесплатно поставить прививку может любой совершеннолетний человек.

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Жителей Челябинска вновь приглашают посетить прививочные пункты в торгово-развлекательных комплексах города. Бесплатно поставить вакцину от гриппа может любой совершеннолетний желающий. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, а также убедиться, что ваше самочувствие в порядке.



Прививочные пункты начнут свою работу уже сегодня, 22 октября, и будут функционировать в разных торговых комплексах города до 25 октября.

«Расписание работы: 22 октября, 15:00—19:00, ТРК „Елки“ (улица 40-летия Победы, 1, рядом с фудкортом); 24 октября, 10:00—18:00, ТК „Андреевский“ (улица Гагарина, 4-б, корп. 2, 1 этаж, кабинет администрации); 24 октября, 10:00—15:00, ТРК „Космос“ (улица Чичерина, 28, 1 этаж, вход со стороны проспекта Победы, рядом с эскалаторами); 24—25 октября, 10:00—16:00, ТРК „Куба“ (улица Цвиллинга, 25, 1 этаж, справа от входа)», — сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска.

Напоминаем, что поставить прививку могут люди, у которых отсутствуют симптомы простуды, а также обострения хронических заболеваний.