«Как сообщили в пресс-службе областной станции переливания крови, на сегодняшний день ограничение до 8 июля включительно действует только для доноров, имеющих IV группу крови с положительным резус-фактором. Для пополнения резервного банка крови выездные бригады станции в течение месяца будут принимать жителей Копейска, Красногорска, а также Красноармейского, Сосновского районов и Металлургического района Челябинска. В донорских акциях примут участие коллективы ЧТПЗ, ЧЭМК, АО «Сигнал», Эр-телеком, областной клинической больницы № 3», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГБУЗ «ЧОСПК».
Сдать кровь может любой человек в возрасте от 18 лет, весом более 50 килограммов, имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 1 года. Ознакомиться с правилами, которые необходимо соблюдать перед сдачей крови, «донорским светофором» и противопоказаниями к донорству, можно на сайте Челябинской областной станции переливания крови.
Сдать кровь можно по адресам:
- Челябинск, улица Воровского, 68 — ост. «Медгородок» с 8:00 до 12:00 в рабочие дни и ежемесячно в третью субботу, телефон для справок
8-351-232-78-89;
- Магнитогорск, проспект К.Маркса, 160, в будние дни и третью субботу месяца с 08:15 до 12:00, телефон для справок:
8-351-934-52-13;
- Миасс, проспект Автозаводцев, 36, с понедельника по четверг и первую субботу месяца с 08:00 до 12:00, телефон для справок:
8-351-357-07-95;
- Златоуст, проспект Гагарина, 8 линия, 4, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08:00 до 12:00 часов, телефон для справок:
8-351-365-32-33;
- Сатка, ул. Куйбышева, 15, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08:00 до 12:00 часов, телефон для справок:
8-351-613-33-44.
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