Жителей Челябинской области приглашают стать донорами крови

Резервный банк крови нуждается в пополнении.

резус-фактором

«Как сообщили в пресс-службе областной станции переливания крови, на сегодняшний день ограничение до 8 июля включительно действует только для доноров, имеющих IV группу крови с положительным резус-фактором. Для пополнения резервного банка крови выездные бригады станции в течение месяца будут принимать жителей Копейска, Красногорска, а также Красноармейского, Сосновского районов и Металлургического района Челябинска. В донорских акциях примут участие коллективы ЧТПЗ, ЧЭМК, АО «Сигнал», Эр-телеком, областной клинической больницы № 3»,

— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГБУЗ «ЧОСПК».

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