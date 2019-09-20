«Врачи не выскребывают костный мозг ложечкой»: как в Челябинске стать донором клеток крови

О процедуре рассказали в благотворительном центре Челябинска.

Послушать 00:00

В Челябинске, можно стать донором костного мозга. Для этого нужно сдать кровь на HLA-типирование. О процедуре рассказал Дмитрий Павлов, председатель правления благотворительной организации «Путь добра».

«Сейчас мы активно занимаемся донорством костного мозга. Этот проект развивает по РФ Росфонд. Мы на региональном уровне его поддерживаем и развиваем в силу своих возможностей», — рассказал Дмитрий Павлов.

Костный мозг относится к органам кроветворной системы. В нем есть стволовые клетки, которые отвечают за иммунитет, а также за обновление и восстановление кроветворной системы. Сдача костного мозга позволяет помочь при лечении онкологических болезней, например, лейкозов, лимфом, нейробластом.

По словам Дмитрия, вокруг этого донорства ходят плохие мифы, но на деле, нет ничего страшного. Для начала нужно попасть в регистр доноров, для этого возьмут обычный анализ крови. После ее отправят в центр, где будут расшифрованы те гены, которые отвечают за совместимость. Чтобы потом костный мозг прижился у пациента. Группе присваивают цифровой код, и он лежит в базе, который видят врачи.

«Чтобы стать донором, нужно прийти в центр и заполнить анкету, затем сдать кровь на HLA-типирование. Если нет противопоказаний и вес больше 50 кг. То вы встаете в регистр», — пояснил Дмитрий Павлов.

В регистре информация о человеке доступна до 45 лет. В это время в любой момент могут позвонить и спросить, готовы ли вы стать потенциальным донором. Каждый может отказаться от процедуры.

«Это может случиться, а может — нет. Данные могут просто храниться в базе. Здесь еще вопрос приживаемости, чем моложе донор, тем лучше. Поэтому если вы встали на учет в 18 лет, и вам позвонили через 15, то вы попадаете. А если вы встали в 44 года, то через год медики уже не рекомендуют проводить трансплантацию», — добавил председатель правления благотворительной организации «Путь добра».

После звонка, если человек дал положительный ответ, то его приглашают на процедуру в Москву или Санкт-Петербург. Существует два способа сбора костного мозга.

«Вашу кровь прогоняют через аппарат, где отделяют костный мозг. Процедура занимает 5-6 часов, вы можете лежать на диване, смотреть ТВ или спать. А второй способ, из бедренной кости иглой достают костный мозг. Операция проходит под наркозом. Потом вы просыпаетесь с небольшим недомоганием», — добавил Дмитрий Павлов.

Сдача костного мозга в Европе и Америке сильно развита. Там в базе числятся около 15 миллионов людей. В России же количество доноров порядка 100 тысяч человек.