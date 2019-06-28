/ Контроль качества донорской крови ужесточат в России

Постановление об утверждении соответствующих правил подписал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр

Так, на национальном уровне вводятся обязательные исследования всей донорской крови молекулярно-биологическимиметодами на ВИЧ и гепатиты В и С, что позволит уже на первые сутки выявить наличие инфекции, даже если донор о ней не знает. Раньше такой контроль применялся только в отношении короткоживущих компонентов, в частности тромбоцитов.

— пишут «Известия».

Усиление лабораторного скрининга и другие меры по ужесточению контроля качества позволят сделать конечный продукт более безопасным для пациентов. Риск заразиться опасной инфекцией будет сведен к нулю. Новые правила заменят устаревший технический регламент, который устанавливал требования к крови и ее компонентам.

— пишут «Известия».