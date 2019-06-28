/ Контроль качества донорской крови ужесточат в России

В России собираются ужесточить контроль качества донорской крови, сообщают «Известия». В частности, это будет достигнуто за счет проверки ее компонентов во всех случаях донации без исключения. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже подписал постановление об утверждении правил заготовки нужных биоматериалов, рассказали в аппарате правительства.
Так, на национальном уровне вводятся обязательные исследования всей донорской крови молекулярно-биологическимиметодами на ВИЧ и гепатиты В и С, что позволит уже на первые сутки выявить наличие инфекции, даже если донор о ней не знает. Раньше такой контроль применялся только в отношении короткоживущих компонентов, в частности тромбоцитов. — пишут «Известия».
Кроме того, особое внимание в новых правилах будет уделено клиническому использованию компонентов крови. Теперь будет определен круг лиц, которые имеют право осуществлять переливания. Также будут ужесточены требования к ведению документации на всех этапах работы с донорским биоматериалом и его компонентами.
Усиление лабораторного скрининга и другие меры по ужесточению контроля качества позволят сделать конечный продукт более безопасным для пациентов. Риск заразиться опасной инфекцией будет сведен к нулю. Новые правила заменят устаревший технический регламент, который устанавливал требования к крови и ее компонентам. — пишут «Известия».
Также будет расширена номенклатура компонентов крови. А с целью дальнейшего регулирования данной сферы будут учтены заготовки биоматериалов, которые появились за последние несколько лет.
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