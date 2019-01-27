/ В день студента на Южном Урале стартовал донорский марафон

За первый день было собрано 86 литров крови.

Челябинская станция переливания крови, 25 января провела акцию «Татьянин день», которая дала старт молодежному донорскому марафону «Донорство со студенческой скамьи-2019». Как отмечает пресс-служба министерства здравоохранения области, только за первый день 214 жителей Челябинска, Магнитогорска и Коркино пополнили банк крови на 86 литров.

Целью марафона «Донорство со студенческой скамьи-2019» является поддержка и развитие молодежной инициативы в области донорского движения Южного Урала. Это работа на перспективу, ведь молодые люди могут стать регулярными донорами. — рассказала главный трансфузиолог министерства здравоохранения Челябинской области Наталья Кисняшкина.

В аналогичном проекте в прошлом году, по данным минздрава, приняли участие более 3 тысяч молодых южноурадьцев. Для привлечение молодежи в донорские движения ведется активное сотрудничество с с молодежными комитетами городов и районов Челябинской области, ректоратами, директорами ссузов и студенческими профсоюзами южноуральских учебных заведений, волонтерскими объединениями региона.

В число мероприятий марафона, помимо донорства, входит проведение флэшмобов, размещение в интернете фото со сдачи крови или постов о донорстве, выпуск к донорским акциям стенгазет, выдача флаеров на посещение культурно-массовых мероприятий и многое другое. Важно, что проект «Донорство со студенческой скамьи», рассчитанный на молодежь, пропагандирует также и здоровый образ жизни. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Отметим, что Челябинская областная станция переливания крови ведет прием доноров в рабочие дни, а также в первую субботу каждого месяца в Златоусте, Миассе и Сатке, в третью субботу — в Челябинске и Магнитогорске. Донорами могут стать южноуральцы от 18 лет.