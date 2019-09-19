Вырастут стипендии и зарплаты бюджетников в Челябинской области

В бюджет региона внесли поправки.



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Со следующего месяца повысят зарплату работникам бюджетной сферы, а также поднимут стипендии студентам в Челябинской области. Поправки обсудили на заседании комитета законодательного собрания по бюджету и налогам региона.

Заработную плату работникам бюджетной сферы повысят на 4,3 процента, на это выделили 600 миллионов рублей. Еще 55 миллионов направят на увеличение стипендии студентов.

«Сегодня были внесены очередные изменения в областной бюджет Челябинской области. Произошло перераспределение средств внутри бюджета. 599 миллионов рублей было добавлено для улучшения социальных выплат определенной категории граждан, которые требуют дополнительных затрат. 500 миллионов было распределено в пользу муниципальных образований для погашения задолжности по топливно-энергетическим ресурсам и зарплате», — добавил Юрий Карликанов, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области.

Расходы бюджета составят 194 миллиарда рублей, доходы пока составляют 178 миллиардов, дефицит бюджета составил 15 миллиардов рублей. Сложившуюся ситуацию намерены исправить к новому году.