Мошенники представляются сотрудниками МЧС в Челябинской области

Преступники запугивают бизнесменов.

Южноуральских предпринимателей атаковали мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.



Руководству компаний и заводов стали поступать звонки от «сотрудников» регионального управления, которые предупреждали о скорой проверке пожарной безопасности. При этом лжеинспекторы предлагали её избежать. Нужно было всего лишь перевести деньги на якобы счет ведомства.

«Во избежание мошеннических действий вышеуказанной направленности, а также в целях предотвращения ситуаций, порочащих честь и достоинство сотрудников, просьба при поступлении аналогичных телефонных звонков незамедлительно принимать меры реагирования путем сообщения в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Челябинской области.

Кроме того, сотрудники ведомства добавили, что в случае предстоящих проверок предпринимателям отправляют информационные письма. А весь план мероприятий МЧС указан на сайте генпрокуратуры РФ.