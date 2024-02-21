Жителей Челябинской области предупредили о сильных морозах до −41 градуса

Такую погоду обещают предстоящей ночью в низинах области

В четверг, 22 февраля, погода в Челябинской области будет безветренной, но уж очень морозной: ночью местами похолодает до −41 градуса. Днем температура существенно поднимется, но местами сохранится морозной, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Предстоящей ночью в Челябинске температура воздуха опустится ниже −30 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −14...−16 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

В Магнитогорске также будет солнечно и морозно: ночью до −31 градуса, днем — от −14 до −21 градуса. Ветер слабый преимущественно западного направления.

В Миассе температура воздуха будет выше — днем воздух может прогреться до −9 градусов. Ясно, без осадков.

В Снежинске будет еще на градус выше — до −8 градусов. День также выдастся солнечным и почти безветренным.

В целом в городах и районах области предстоящей ночью будет от −31 до −36 градусов. В низинах похолодает до −41 градуса, а в горах будет около −26 градусов. Днем в горных районах синоптики обещают около −8 градусов, в низинах — около −23 градусов. В целом температура будет варьироваться в пределах от −11 до −16 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.