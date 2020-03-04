Жителей Челябинской области госпитализировали после поездки в Италию

В инфекционном отделении находятся семейная пара и ещё двое южноуральцев.

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В Челябинске госпитализировали четверых южноуральцев, вернувшихся из Италии. Семейная пара и ещё два человека помещены в изолированные боксы инфекционного отделения горбольницы № 8 Челябинска с признаками ОРВИ и на данный момент сдают все необходимые анализы.

«За последнюю неделю в связи с изменением эпидемиологической ситуации и решениями, которые были приняты на оперативном штабе Российской Федерации, мероприятия, направленные на выявление коронавирусной инфекции, распространились еще на три территории. На сегодняшний день мы проводим необходимые мероприятия в отношении граждан, вернувшихся из Кореи, Ирана и Италии, а также других стран. Вы видите, что ситуация меняется, и мы проверяем наших граждан, которые возвращаются из неблагополучных стран»,— рассказала сайту BFM74 заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Всего в Челябинской области под наблюдением врачей на карантине находилось 676 человек, среди которых 269 граждан КНР, 3 гражданина Южной Кореи и 11 граждан Ирана. Кроме того, под круглосуточным надзором медицинского персонала находятся 25 южноуральцев, которые вернулись из Италии и Кореи, с ними проводятся те же самые мероприятия, что и с гражданами КНР, Ирана и Кореи.

Но до сих пор ни одного случая заболеванием коронавирусов не зарегистрировано в Челябинской области, а потому горожанам волноваться и паниковать не стоит.

Кстати, сегодня, 4 марта, стало известно, что правительство России ввело временный запрет на вывоз из России медицинских масок, бинтов, ваты, бахил, респираторов, а также некоторых дезинфицирующих и противовирусных средств. Запрет будет действовать до 1 июня 2020 года в связи с ситуацией с коронавирусом.