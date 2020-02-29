Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Челябинской области

Заболевшая проходит стандартные проверки.

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В Челябинской области госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус. Женщина, проживающая в поселке Роза, была госпитализирована в Еманжелинск, где ее поместили в инфекционное отделение больницы. По ее словам, самочувствие ухудшилось после того, как она вернулась из путешествия в Рим.

«К врачу с недомоганием обратился пациент, при опросе указал, что вернулся из европейского путешествия. Таким образом, он автоматически попадает под подозрение на коронавирус и у него берутся необходимые анализы. Это стандартная работа по инструкции», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По актуальной информации, в инфекционном отделении пациентка находится с диагнозом ОРВИ.

В настоящий момент на территории региона нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.