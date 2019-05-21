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/ Жителей Челябинска встревожила новость о мусорном контейнере в троллейбусе

Жителей Челябинска встревожила новость о мусорном контейнере в троллейбусе

Информация о нем появилась в социальных сетях.
сегодня в 11:33
  |  Общество

Жители Челябинска начали возмущаться из-за мусорного контейнера, якобы установленного в одном из троллейбусов города. В группе «Типичный Челябинск» появилась информация, что в транспорте, обслуживающем маршрут № 8, теперь можно избавиться отдельно от пластика, бумаги, стекла.

На выходных мы участвовали в фестивале в парке Гагарина с контейнером по раздельному сбору отходов. И мы поняли, что люди не замечают наш контейнер, поэтому решили попробовать установить его в транспорте. — рассказал инициатор установки Александр Ошкуков.

Представители ООО «ЧелябГЭТ» опровергли данную информацию.

Информация об установке мусорных контейнеров в троллейбусе, опубликованная в ряде СМИ, не соответствует действительности. Более того, установка мусорных контейнеров в общественном транспорте недопустима, так как это является грубым нарушением норм безопасности и перевозки пассажиров. — сообщили сайту «Первый областной» пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Отметим, что в Челябинской области с 1 января 2019 года реализуется новая схема работы с ТКО. В ней предусмотрена сортировка мусора по 4 фракциям: стекло, железо, пластик и бумага. Контейнеры для раздельного сбора мусора должны появиться в регионе до конца 2019 года.

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Комментарии

Александр Ошкуков
15:07, 21.05.2019
Сергей, поэтому я взял на себя эту маленькую ответственность. Сугубо в благих целях
Сергей Толмачев
15:05, 21.05.2019
Александр, у нас государство много чем не занимается.
Александр Ошкуков
15:03, 21.05.2019
Сергей, жаль что государство не занимается вопрами внедрения раздельного сбора отходов ♻️
Сергей Толмачев
14:03, 21.05.2019
Александр, отличный пиар- ход
Любовь Лычагина
13:50, 21.05.2019
для пассажиров...
Александр Ошкуков
12:59, 21.05.2019
почему вы решили что это комитет по благоустройству
Светлана Ольховская
12:53, 21.05.2019
Нано-ароматизатор.
Сергей Толмачев
11:50, 21.05.2019
Дмитрий, либо деньги отмывают опять
Дмитрий Гришанин
11:49, 21.05.2019
Сергей, судя по всему выдумкой таких дичарских новшеств☝️❗️
Дмитрий Гришанин
11:49, 21.05.2019
Сергей,

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