/ Жителей Челябинска встревожила новость о мусорном контейнере в троллейбусе

Информация о нем появилась в социальных сетях.

Жители Челябинска начали возмущаться из-за мусорного контейнера, якобы установленного в одном из троллейбусов города. В группе «Типичный Челябинск» появилась информация, что в транспорте, обслуживающем маршрут № 8, теперь можно избавиться отдельно от пластика, бумаги, стекла.

На выходных мы участвовали в фестивале в парке Гагарина с контейнером по раздельному сбору отходов. И мы поняли, что люди не замечают наш контейнер, поэтому решили попробовать установить его в транспорте. — рассказал инициатор установки Александр Ошкуков.

Представители ООО «ЧелябГЭТ» опровергли данную информацию.

Информация об установке мусорных контейнеров в троллейбусе, опубликованная в ряде СМИ, не соответствует действительности. Более того, установка мусорных контейнеров в общественном транспорте недопустима, так как это является грубым нарушением норм безопасности и перевозки пассажиров. — сообщили сайту «Первый областной» пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Отметим, что в Челябинской области с 1 января 2019 года реализуется новая схема работы с ТКО. В ней предусмотрена сортировка мусора по 4 фракциям: стекло, железо, пластик и бумага. Контейнеры для раздельного сбора мусора должны появиться в регионе до конца 2019 года.