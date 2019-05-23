/ Кондуктора увезли на «скорой» с рабочего места в Челябинске

Женщине стало плохо прямо в троллейбусе.

Непредвиденный случай произошел в работе челябинского электротранспорта 22 мая. В троллейбусе № 10 неожиданно стало плохо кондуктору. Как рассказали очевидцы, женщине потребовалась скорая помощь. Прямо из салона ее увезли на машине в больницу: в карету «скорой» кондуктора помогли перенести пассажиры.

К сожалению, нашему кондуктору стало плохо во время работы. Ее доставили в больницу. Это не инсульт, проблемы с сердцем. Но мы держим на контроле ее состояние и желаем ей скорейшего выздоровления. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь ООО «ЧелябГЭТ» Екатерина Непогодина.

Отметим, что троллейбус продолжил работу в обычном режиме, но без кондуктора.