Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.34 +0.02 72.23 +0.12
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Как будут выглядеть контейнерные площадки, пояснили в Министерстве экологии

Как будут выглядеть контейнерные площадки, пояснили в Министерстве экологии

Привести их в нормальный вид должны главы муниципалитетов Челябинской области.
сегодня в 13:53
  |  Общество

Глав районов Челябинской области раскритиковали за равнодушное отношение к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Несмотря на то, что с 1 января был совершен переход на новую систему, не во всех населенных пунктах сейчас есть достаточное количество современных мусорных контейнеров, при этом начисления за новый ресурс приходят всем жителям. Также главы районов уже должны начинать работу по приведению контейнерных площадок в единый вид — для перехода на раздельный сбор мусора.

С 1 января 2019 года контейнерные площадки ваши, главы районов. Должно быть ограждение, водонепроницаемое покрытие, крыша, если нет крышки на контейнерах. Контейнеры должны быть трех видов: оранжевые для опасных отходов, синие для неутилизируемых, красные для остального мусора. Для крупногабаритных отходов тоже должна быть зона. — пояснила и.о. первого заместителя министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Кроме того, нужно рекультивировать несколько свалок, которые не попадают под требования законодательства. Но с инициативой должны также выступить главы районов.

Как проблему будем решать? Она серьезная. Дополнительный ресурс выделили – 100 миллионов, до 10 тысяч контейнеров нужно быстро установить. А нет ни заявок, ни проявления интереса. А люди с власти потом спросят, с нас с вами. Поручение запишем в протокол, обратите внимание. — высказался Алексей Текслер.

Добавим, что в Челябинской области сейчас рекультивируют челябинскую свалку, аналогичная работа предстоит в Магнитогорске.

Общество
Нехватку мусорных контейнеров постараются за лето восполнить в Челябинской области
28.05.2019
Нехватку мусорных контейнеров постараются за лето восполнить в Челябинской области
Общество
Жителей Челябинска встревожила новость о мусорном контейнере в троллейбусе
21.05.2019
Жителей Челябинска встревожила новость о мусорном контейнере в троллейбусе
Общество
За порядком на контейнерных площадках и возле мусоропроводов будет следить ГЖИ
20.02.2019
За порядком на контейнерных площадках и возле мусоропроводов будет следить ГЖИ
Общество
Более 7000 новых мусорных контейнеров установили в Челябинске
28.01.2019
Более 7000 новых мусорных контейнеров установили в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Спорт
Сроки выполнения ГТО станут едиными для всех категорий граждан
сегодня в 18:17
Сроки выполнения ГТО станут едиными для всех категорий граждан
Происшествия
В Челябинской области школьник умер, собирая ягоды в лесу
сегодня в 18:08
В Челябинской области школьник умер, собирая ягоды в лесу
Происшествия
Южноуралец с разными глазами пропал на заработках в Санкт-Петербурге
сегодня в 17:54
Южноуралец с разными глазами пропал на заработках в Санкт-Петербурге
Происшествия
Школьника с ДЦП избили в Металлургическом районе Челябинска
сегодня в 17:30
Школьника с ДЦП избили в Металлургическом районе Челябинска
Общество
Администрация Челябинска не поддержала идею приватизации «Уральского комбината питания»
сегодня в 17:23
Администрация Челябинска не поддержала идею приватизации «Уральского комбината питания»
Общество
Единственный в России пациент с редким синдромом HHH живет в Челябинске
сегодня в 17:16
Единственный в России пациент с редким синдромом HHH живет в Челябинске
Происшествия
Ночная погоня привела к столкновению двух машин в Магнитогорске
сегодня в 16:46
Ночная погоня привела к столкновению двух машин в Магнитогорске
Общество
Какие специальности будут востребованы в будущем, рассказали эксперты
сегодня в 16:14
Какие специальности будут востребованы в будущем, рассказали эксперты
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6