/ Как будут выглядеть контейнерные площадки, пояснили в Министерстве экологии

Привести их в нормальный вид должны главы муниципалитетов Челябинской области.

Глав районов Челябинской области раскритиковали за равнодушное отношение к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Несмотря на то, что с 1 января был совершен переход на новую систему, не во всех населенных пунктах сейчас есть достаточное количество современных мусорных контейнеров, при этом начисления за новый ресурс приходят всем жителям. Также главы районов уже должны начинать работу по приведению контейнерных площадок в единый вид — для перехода на раздельный сбор мусора.

С 1 января 2019 года контейнерные площадки ваши, главы районов. Должно быть ограждение, водонепроницаемое покрытие, крыша, если нет крышки на контейнерах. Контейнеры должны быть трех видов: оранжевые для опасных отходов, синие для неутилизируемых, красные для остального мусора. Для крупногабаритных отходов тоже должна быть зона. — пояснила и.о. первого заместителя министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Кроме того, нужно рекультивировать несколько свалок, которые не попадают под требования законодательства. Но с инициативой должны также выступить главы районов.

Как проблему будем решать? Она серьезная. Дополнительный ресурс выделили – 100 миллионов, до 10 тысяч контейнеров нужно быстро установить. А нет ни заявок, ни проявления интереса. А люди с власти потом спросят, с нас с вами. Поручение запишем в протокол, обратите внимание. — высказался Алексей Текслер.

Добавим, что в Челябинской области сейчас рекультивируют челябинскую свалку, аналогичная работа предстоит в Магнитогорске.