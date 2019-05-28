/ Нехватку мусорных контейнеров постараются за лето восполнить в Челябинской области

Сейчас регион покрыт на 60%.

О реализации экологических программ на территории Челябинской области на заседании правительства региона рассказал исполняющий обязанности министра экологии Сергей Лихачев. По его словам, на данный момент в регионе формируется культура по формированию отношения к природе среди детей и молодежи.



Также Сергей Лихачев упомянул новую систему обращения с твердыми отходами. По заявления исполняющего обязанности министра, на сегодняшний день в регионе установлено около 28 тысяч контейнеров.

На сегодня в области почти 10 тысяч контейнерных площадок, на которых установлено около 28 тысяч контейнеров. Исходя из количества жителей, существующее количество покрывает лишь 60% потребности. Полномочиями по созданию площадок наделены органы МСУ. Бюджеты многих территорий дотационны, принято решение о направлении средств. Для этого предусмотрены ассигнования на 100 миллионов рублей. В качестве одного из показателей эффективности трансфертов не количество, а их объем. — рассказал на заседании правительства Сергей Лихачев.

Данный вопрос вызвал особый интерес со стороны Алексея Текслера. Глава региона отметил, что решение по этому вопросу нужно было принять раньше.

Никуда не годится, что не хватает контейнеров. Это решение перезрело, прошу обратить внимание, чтобы в августе эта тема была закрыта. — сказал Алексей Текслер.

И.о. министра экологии ответил, что их должны поставить к августу. Глава региона потребовал обратить на этот вопрос особое внимание и выполнить поставленную задачу в срок.