Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.46 -0.15 72.19 -0.13
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Нехватку мусорных контейнеров постараются за лето восполнить в Челябинской области

Нехватку мусорных контейнеров постараются за лето восполнить в Челябинской области

Сейчас регион покрыт на 60%.
сегодня в 12:24
  |  Общество

О реализации экологических программ на территории Челябинской области на заседании правительства региона рассказал исполняющий обязанности министра экологии Сергей Лихачев. По его словам, на данный момент в регионе формируется культура по формированию отношения к природе среди детей и молодежи.

Также Сергей Лихачев упомянул новую систему обращения с твердыми отходами. По заявления исполняющего обязанности министра, на сегодняшний день в регионе установлено около 28 тысяч контейнеров.

На сегодня в области почти 10 тысяч контейнерных площадок, на которых установлено около 28 тысяч контейнеров. Исходя из количества жителей, существующее количество покрывает лишь 60% потребности. Полномочиями по созданию площадок наделены органы МСУ. Бюджеты многих территорий дотационны, принято решение о направлении средств. Для этого предусмотрены ассигнования на 100 миллионов рублей. В качестве одного из показателей эффективности трансфертов не количество, а их объем. — рассказал на заседании правительства Сергей Лихачев.

Данный вопрос вызвал особый интерес со стороны Алексея Текслера. Глава региона отметил, что решение по этому вопросу нужно было принять раньше.

Никуда не годится, что не хватает контейнеров. Это решение перезрело, прошу обратить внимание, чтобы в августе эта тема была закрыта. — сказал Алексей Текслер.

И.о. министра экологии ответил, что их должны поставить к августу. Глава региона потребовал обратить на этот вопрос особое внимание и выполнить поставленную задачу в срок.

Общество
На уборку мусора в Челябинске дали время до вечера
21.05.2019
На уборку мусора в Челябинске дали время до вечера
Общество
Жителей Челябинска встревожила новость о мусорном контейнере в троллейбусе
21.05.2019
Жителей Челябинска встревожила новость о мусорном контейнере в троллейбусе
Общество
Администрации Челябинска и Златоуста ждут увольнения за неубранный мусор
20.05.2019
Администрации Челябинска и Златоуста ждут увольнения за неубранный мусор
Общество
Глава Челябинской области принял участие в совещании по ТКО
07.05.2019
Глава Челябинской области принял участие в совещании по ТКО
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Игорь Абанин
13:07, 28.05.2019
а старые(контейнеры) то куда делись? чем они мешали Дубровскому. хотя и так понятно.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Челябинск разделят на участки, во главе которых будут ответственные за чистоту и порядок
сегодня в 17:32
Челябинск разделят на участки, во главе которых будут ответственные за чистоту и порядок
Общество
Двух дочек забрали у неблагополучной мамы в Челябинской области
сегодня в 17:08
Двух дочек забрали у неблагополучной мамы в Челябинской области
Общество
Итоги встречи главы региона с бизнесменами подвели предприниматели
сегодня в 16:56
Итоги встречи главы региона с бизнесменами подвели предприниматели
Общество
Телевещание в Челябинске прервется на целый день
сегодня в 16:47
Телевещание в Челябинске прервется на целый день
Происшествия
Одноклассник избил школьницу в день последнего звонка в Челябинской области
сегодня в 16:21
Одноклассник избил школьницу в день последнего звонка в Челябинской области
Хоккей
«На Женьку даже думать не буду». Эксперты прокомментировали скандальное видео с Евгением Кузнецовым
сегодня в 16:11
«На Женьку даже думать не буду». Эксперты прокомментировали скандальное видео с Евгением Кузнецовым
Происшествия
В Челябинской области мужчина насиловал ребенка целый год
сегодня в 15:52
В Челябинской области мужчина насиловал ребенка целый год
Происшествия
Южноуралец жестоко избил мужчину в Калининграде
сегодня в 15:15
Южноуралец жестоко избил мужчину в Калининграде
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6