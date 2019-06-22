Челябинцы обнаружили ее на берегу в одном из районов города.

Жителей Челябинска встревожила массовая гибель рыбы в Шершневском водохранилище. Информацией об этом в социальных сетях поделился пользователь Сергей Белогорохов.



В основном это ерш, который любит чистую воду. К нему стал добавляться окунь. Необходимо учитывать, что скоро рыба начнет тухнуть и сколько её лежит на дне, мы не знаем. — сообщает пользователь Сергей Белогорохов.

Фотографии мертвой рыбы вызвали бурное обсуждение в комментариях под постом. Некоторые пользователи поддерживают автора поста, некоторые считают, что явление обычное, рыба умирает из-за цветения определенного вида водорослей.

Мертвая рыба на дне не лежит. Не всё у нас идеально, но это бред! Каждый год такое происходит. — пишет пользователь Сергей Устинов.