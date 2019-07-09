Южноуральцев предостерегают от покупки сушеной и вяленой рыбы

Причина опасений — вспышка острого описторхоза.

Жителей Челябинской области просят соблюдать осторожность при употреблении сушеной и вяленой рыбы. Из-за участившихся в регионе заболеваний острым описторхозом, стоит внимательнее выбирать продукцию, отдавая предпочтение покупке сертифицированной продукции.



Зарегистрировано обращение 49 человек с данным заболеванием, практически все они госпитализированы. Поскольку последняя партия зараженной рыбы была изъята 25 июня, а инкубационный период достигает 1 месяц, могут возникнуть новые случаи заражения.



Как избежать заболевания, рассказала заместитель главного санитарного врача Челябинской области, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области Светлана Лучинина.



«Я бы посоветовала покупать морскую рыбу, она безопаснее речной. К речной же следует относиться настороженно, не покупать ее на улице, с рук. Есть два способа обезопасить рыбу: чтобы минимальная температура была ниже минус 28 градусов и термическая обработка. Я рекомендую отказаться от вяленой, сушеной и рыбы холодного копчения», — рассказала сайту «Первый областной» Светлана Лучинина.

Отметим, что симптомы острого описторхоза очень похожи на симптомы ОРВИ: озноб, повышенная температура, рвота. Но не всегда заболевший человек может заметить недомогание. Гораздо проще лечить острый описторхоз, до того, как он вошел в хроническую стадию. Поэтому, если вы испытываете недомогание без видимых причин, стоит обратиться в медицинское учреждение.