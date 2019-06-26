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сегодня в 13:36
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/ Водолазы подключились к работе над трещиной в плотине на Айском водохранилище

Водолазы подключились к работе над трещиной в плотине на Айском водохранилище

Они снимают часть стены, находящуюся под водой, на камеру.
сегодня в 17:54
  |  Общество

В Златоусте продолжают работу с плотиной на Айском водохранилище. Чтобы выяснить, по какой причине треснула стена и куда ушла часть земли, к работе привлекли водолазов. Они осматривают и стену, и подошву, записывая все на специальную камеру. Глубина погружения — 3−4 метра, но для облегчения задачи на водохранилище прикрыли шлюзы и снизили уровень воды.

Спецорганизация разрабатывает план мероприятий, заключен договор, помогает МЧС, муниципалитет города. На работу водохранилища эта ситуация не повлияет. Мы уже смотрели, прогнозировали самые страшные ситуации. Все это исправляется. Дело только в том, сколько средств денежных на это нужно. Мы сами мерим расстояние, уходит стена или нет, сделали геоотметки. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель руководителя по производству МУП «Водоснабжение» Геннадий Матвеев.

Когда работы водолазов завершатся, станет понятно, в каком направлении работать. Реконструкцию дамбы должны завершить до первых заморозков.

Подробнее о ситуации с плотиной на Айском водохранилище читайте здесь.

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