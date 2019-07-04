На карьере шахты в Копейске наконец понизили уровень воды

Весной жители близлежащих поселков столкнулись с подтоплением.

Уровень воды на карьере копейской шахты «Красная горнячка» понизился. Этого добились благодаря круглосуточной работе плавучей насосной станции. В итоге воды стало на 60 сантиметров меньше.

Причина, по которой насосную станцию установили, — подтопление домов и участков в поселках Горняк, Новостройка, РМЗ, Бажово, Козырево. Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил выделить на устранение проблемы 8,8 миллиона рублей, муниципалитет добавил еще 2,2 миллиона.

«При поддержке главы области в этом году мы приступили к откачке воды из шахты „Красная горнячка“ на постоянной основе. Сегодня мы видим первые результаты этой необходимой для жителей Копейска работы. Плавучая станция продолжит работать до ноября 2019 года», — прокомментировал глава Копейска Андрей Фалейчик.