Жителей аварийных домов в Катав-Ивановске расселят уже в этом году

Ранее жильцы жаловались Алексею Текслеру на состояние своих квартир.

В Катав-Ивановском районе Челябинской области жителей аварийных домов переселят уже в этом году. Для этого из областного бюджета будет выделено более 29 миллионов рублей. Об этом сообщили сегодня, 19 августа, в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В августе 2019 года Алексей Текслер ездил в Катав-Ивановский район с рабочим визитом, в ходе которого проинспектировал аварийный жилой фонд. Южноуральцы показали главе региона многоквартирный дом № 3, расположенный на улице Стройгородок, который действительно находится в аварийном состоянии: центральная канализация отсутствует, кровля протекает, аварийный туалет расположен на улице. Из-за постоянной сырости в подвале стены покрыты плесенью. Ознакомившись с ситуацией, глава Челябинской области на месте распорядился переселить жильцов этого дома в новые квартиры до наступления зимы.

«Расселение данного дома в рамках областной адресной программы не представляется возможным, несмотря на то, что он подлежит сносу в 2019 году. Однако, согласно поручению Алексея Текслера, вопрос о выделении средств из областного бюджета в объеме 29,04 миллиона рублей на приобретение благоустроенных квартир для расселения жителей 32 квартир этого дома будет решён», — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Также по поручению главы региона представителями минстроя Челябинской области, территориального отдела Госжилинспекции и Госстройнадзора был проведён осмотр 59 аварийных домов в Катав-Ивановском муниципальном округе, а также осмотрены два дома в городе Юрюзань. По результатам проверки было решено расселить жильцов этих домов не в 2022-2024 годах, как было запланировано, а не позднее 2020-2021 годов.

Отметим, что переселение проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», по условиям которого необходимо расселить жильцов более 500 аварийных домов до 1 сентября 2025 года.