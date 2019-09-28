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Доследственную проверку проведет следственный комитет РФ по Челябинской области, основываясь на информации из средств массовой информации о том, что у многодетной матери в Челябинской области незаконно изъяли детей. О проведении проверки распорядился председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
«На ряде телевизионных каналов транслировались сюжеты о том, как чиновники забрали детей у попавшей в больницу многодетной матери», — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Отметим, что в ряде СМИ сообщалось о том, что конфликт женщины с местной администрацией начался из-за аварийного жилья, в котором проживает многодетная семья.