Историю о незаконном изъятии детей у многодетной матери проверит следственный комитет

О проведении проверки распорядился председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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Доследственную проверку проведет следственный комитет РФ по Челябинской области, основываясь на информации из средств массовой информации о том, что у многодетной матери в Челябинской области незаконно изъяли детей. О проведении проверки распорядился председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

«На ряде телевизионных каналов транслировались сюжеты о том, как чиновники забрали детей у попавшей в больницу многодетной матери», — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отметим, что в ряде СМИ сообщалось о том, что конфликт женщины с местной администрацией начался из-за аварийного жилья, в котором проживает многодетная семья.