Теплая погода на Южном Урале не должна стать причиной выхода из самоизоляции

В выходные в регионе будет солнечно, но дождливо.

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Буквально несколько дней назад Челябинскую область вновь накрыло снегом. Но он уже практически весь растаял, а остатки сойдут за грядущие выходные, ведь в регионе наступает по-весеннему теплая погода.

Но даже в теплые выходные важно не забывать о том, что во всей области сейчас действует режим обязательной самоизоляции. Поэтому насладиться теплым ветерком можно лишь из окна квартиры.

А ветер действительно будет. В области он в выходные может достигнуть 14 метров в секунду.

В ночь на субботу, 11 апреля, температура воздуха в регионе будет держаться на отметке плюс 1, минус 4. В Челябинске же будет чуть теплее — 0, минус 2. А днем погода очень разгуляется. Шкала на столбиках термометров может дойти до отметки плюс 9-14 градусов. Но в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди. В столице Челябинской области же осадков не будет. Дневная температура воздуха будет плюс 11-13 градусов тепла.

Точно такая же погода ждет южноуральцев и в воскресение, 12 апреля. Лишь небольшие изменения будут ночью — станет теплее. В области будет плюс 2, плюс 3 градуса, а в Челябинске минус 1, плюс 1. Также возможен небольшой дождь.

Напомним, что очень важно соблюдать режим обязательной самоизоляции, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Он продлится минимум до 19 апреля. Задать все интересующие вопросы можно на круглосуточную горячую линию, открытую в регионе: 8-800-201-41-88.