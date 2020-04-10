Южноуральцы смогут оплатить коммунальные услуги без комиссии в мобильном в приложении

Процент за оплату сняли до конца апреля.

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Жители Челябинской области смогут оплатить коммунальные услуги не выходя из дома через «Систему Город». Для тех, кто решит воспользоваться мобильным приложением «Город74», появилась возможность совершить оплату без комиссии.

«Отменена комиссия при оплате коммунальных и прочих услуг (кроме сотовой связи) через приложение „Город 74“. Речь идёт об отмене стандартного тарифа 1% для владельцев карт любых банков, кроме Челябинвестбанка. По картам Челябинвестбанка оплата по системе „Город“ осуществляется без комиссии всегда — и на сайте, и в приложении», — гласит сообщение на сайте компании.

Воспользоваться возможностью оплаты без комиссии можно с 13 по 30 апреля 2020 года в приложении «Город74». Скачать его можно в App Store и Google Play.