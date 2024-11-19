Житель Сатки отсудил 400 тысяч рублей за сломанную во дворе ногу

Он поскользнулся на не очищенном ото льда месте

В Сатке мужчина получит компенсацию морального вреда за сломанную ногу. В суд с соответствующими требованиями обратилась городская прокуратура, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Мужчина получил перелом голени со смещением в феврале 2024 года. Он поскользнулся во дворе дома на улице 40 лет Победы.

«Управление и обслуживание многоквартирного дома осуществляется индивидуальным предпринимателем, который не обеспечил выполнение работ по очистке придомовой территории от наледи в зимний период», — сказали в пресс-службе.

С учетом позиции прокурора суд взыскал с предпринимателя 400 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Исполнение решения находится на контроле ведомства.