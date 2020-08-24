Миассцы получили ключи от новых квартир

Переселение из ветхого жилья происходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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В Миассе 3 семьи получили ключи от новых квартир. Новый дом для миассцев находится в микрорайоне с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности транспорт, а скоро появятся детский сад и школа.



В новостройках выполнен ремонтах, на полу линолеум, на окнах — современные стеклопакеты. Одна из тех, кто ждала квартиру — Екатерина Цацура. Женщина жила в ветхо-аварийном бараке с деревянными перекрытиями.

«Дом старый сто лет ему. Все бежит, все старое. Плохо там жить. Но в этом конечно, квартира очень хорошая. А так все устраивает: и балконы, и все. Квартира очень понравилась»,— рассказала жительница Миасса Екатерина Цацура.

Закончив осмотр новоселы подписывали договор о получение жилплощади. Заселиться в квартиры Миассцы смогут в течение 30 дней.

«В рамках адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. Квартиры по площади в некоторых случаях, даже превышают ту площадь признана аварийной. Это связано с планировкой в новостройках»,— подчеркнула начальник отдела приватизации и жилищных вопросов Миасса Инна Новоселова.

Другие 60 семей получат ключи от новых квартир до конца 2020 года. Отметим, переселение происходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».