/ Житель Копейска задержан с наркотиками

Ему грозит до 3-х лет тюрьмы.

В Ленинском районе Челябинска сотрудники полиции задержали 44-летнего копейчанина у которого при себе был пакет с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это синтетическое наркотическое средство «PVP». Задержанный приобрел его для себя.

По данному факту в Отделе полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). — сообщают полицейские.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 3-х лет.