/ Южноуральский журналист продавал наркотики, чтобы помогать больным детям

27-летнего благотворителя посадили на 9 лет.

Сосновский районный суд вынес приговор по делу южноуральского «Робин Гуда». 27-летний сотрудник федеральной газеты организовал продажу наркотиков через интернет. Мужчина сам изготовлял, фасовал и распространял запрещенные вещества. Известно, что часть заработанных денег наркодилер передавал в пользу больных детей. В будущем он планировал организовать свой благотворительный фонд.

Приговором суда назначено наказание с учетом заключенного досудебного соглашения и одного неоконченного преступления и ряда смягчающих наказание обстоятельств в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей. На его имущество — автомобиль «БМВ», наложен арест, а также конфискованы в доход государства средства совершения преступлений. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Сосновского районного суда.

Отметим, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

