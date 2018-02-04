/ Пару 32-летних челябинцев задержали с наркотиками

Мужчину и женщину отправили в изоляторы временного содержания.

Молодых людей задержали в Калининском районе Челябинска. Оказалось, что женщина ранее уже привлекалась к ответственности за хранение наркотиков. Кроме того, полицейские установили, что мужчина занимался продажей наркотических средств.

В первом случае изъято 0,46 грамма наркотического средства, во втором — 3,81 грамма наркотического средства. — уточнили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении обоих возбудили уголовные дела. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двадцати лет за сбыт веществ. Женщина может оказаться за решеткой на десять лет за хранение наркотиков.



В подробностях и обстоятельствах происшествия предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Пока подозреваемые остаются в изоляторе.

