Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.04 -0.22 70.1 +0.31
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пару 32-летних челябинцев задержали с наркотиками

Пару 32-летних челябинцев задержали с наркотиками

Мужчину и женщину отправили в изоляторы временного содержания.
сегодня в 13:37
  |  Происшествия

Молодых людей задержали в Калининском районе Челябинска. Оказалось, что женщина ранее уже привлекалась к ответственности за хранение наркотиков. Кроме того, полицейские установили, что мужчина занимался продажей наркотических средств.

В первом случае изъято 0,46 грамма наркотического средства, во втором — 3,81 грамма наркотического средства. — уточнили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении обоих возбудили уголовные дела. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двадцати лет за сбыт веществ. Женщина может оказаться за решеткой на десять лет за хранение наркотиков.

В подробностях и обстоятельствах происшествия предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Пока подозреваемые остаются в изоляторе.

Общество
Южноуральский журналист продавал наркотики, чтобы помогать больным детям
30.01.2018
Южноуральский журналист продавал наркотики, чтобы помогать больным детям
Происшествия
Начальника отдела полиции поймали на торговле наркотиками
29.01.2018
Начальника отдела полиции поймали на торговле наркотиками
Происшествия
Расфасованные по пластиковым крышкам вещества обнаружили у наркоторговца из Советского района
10.01.2018
Расфасованные по пластиковым крышкам вещества обнаружили у наркоторговца из Советского района
Общество
Житель Копейска задержан с наркотиками
08.01.2018
Житель Копейска задержан с наркотиками
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Двухэтажный частный дом сгорел в Челябинской области
сегодня в 15:46
Двухэтажный частный дом сгорел в Челябинской области
Наука
Стало известно, каких людей собаки кусают чаще всего
сегодня в 15:33
Стало известно, каких людей собаки кусают чаще всего
Происшествия
Четыре человека пострадали в столкновении двух иномарок в Челябинской области
  
сегодня в 15:04
Четыре человека пострадали в столкновении двух иномарок в Челябинской области
Спорт
Южноуральские журналисты поборолись за кубок СМИ
сегодня в 14:12
Южноуральские журналисты поборолись за кубок СМИ
Происшествия
Пару 32-летних челябинцев задержали с наркотиками
сегодня в 13:37
Пару 32-летних челябинцев задержали с наркотиками
Происшествия
Южноуральских водителей поймали с поддельными полисами ОСАГО
сегодня в 12:52
Южноуральских водителей поймали с поддельными полисами ОСАГО
Происшествия
Пропавшую пенсионерку экстренно ищут в Челябинской области
сегодня в 12:23
Пропавшую пенсионерку экстренно ищут в Челябинской области
Спорт
Челябинский боксер нокаутировал кубинца
сегодня в 11:52
Челябинский боксер нокаутировал кубинца
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна