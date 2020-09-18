Житель Копейска спасает бездомных животных и мечтает освободить дельфина

Южноуралец приютил кошек и собак, чтобы найти им новых хозяев.

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Житель Копейска Александр Васильев организовал в своем зоомагазине что-то, похожее на приют для животных. Хвостатые ночуют в клетке, а днем гуляют по торговому залу и уютно спят на прилавке. Клиенты довольны: гладят и играют питомцами, некоторые забирают их себе.

Недавно копейчанин нашел в парке четырех щенков и забрал их себе на передержку. Одного из малышей приютили супруги Виталий и Лариса Бобрь. В собаку Черри влюбились и не смогли уйти без нового члена семьи.

«Захожу, — сразу стоит клетка. И там куча щенков. В принципе, все одинаковые, похожи друг на друга. Но мне эта понравилась. У нее очень умные глаза. Стеснительная, наверно еще не освоилась», — рассказали жители Копейска Виталий и Лариса.

При этом первому встречному Александр животных не отдает. Сперва узнает, есть ли необходимые условия для их содержания, затем ставит найденышам необходимые прививки. И даже после этого отслеживает судьбу питомцев: раз в месяц просит высылать фото.

Помимо собак и кошек, житель Копейска занимается спасением китов.

«Я наткнулся на „Китовую тюрьму“, может быть слышали, там сто китов, незаконно выловленные для продажи в Китае. Все, я начал через интернет мониторить. Познакомился с ребятами с Сахалина, Дальнего востока, кто занимается освобождением этих животных», — поделился владелец зоомагазина Александр Васильев.



Вместе с единомышленниками он выиграл суд, отлов был признан незаконным, китов выпустили. Теперь копейчанин мечтает освободить дельфина из Ирана.