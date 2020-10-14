В Челябинской области появилась «зоополиция»

В её задачи будет входить защита прав животных.

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В Челябинской области появилась «зоополиция». В регионе начали выдавать удостоверения общественных инспекторов в области обращения с животными.



За инициативу не раз выступали общественники, которые предлагали организовать «зоополицию» из добровольцев. Каждый них будет иметь возможность защищать права четвероногих, разбираться в вопросах жестокого обращения с ними, а также эффективнее взаимодействовать с полицией, прокуратурой и органами власти по этим вопросам. Первым общественным инспектором стал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Парламентарий поддержал инициативу, которая была утверждена приказом Министерства природы РФ и вступила в силу с начала октября.

«Подал документы в Росприроднадзор, спустя несколько дней сотрудники ведомства уже вручили мне удостоверение сроком действия на один год, как и положено. Статус общественного инспектора дает право беспрепятственно посещать приюты для животных, вести фото- и видеосъемку, фиксацию нарушений, направлять собранные материалы в надзорные органы, которые обязаны ответить и принять меры реагирования, содействовать в вопросах совершенствования законодательства в области обращения с животными, вести просветительскую деятельность»,— рассказал «Первому областному» депутат Владимир Бурматова.

Кроме того, инспектором стал известный челябинский ветеринар Карен Даллакян. Зоозащитник отметил, что теперь на обращения неравнодушных людей будут требовать реакции от надзорных органов.

«Это удостоверение даст вход в любой приют, некоторые из которых закрыты, и неизвестно, чем они там занимаются. Развязываются руки профессионального сообщества защитников животных. Это позволит и надзорным органам привлекать на помощь профессионалов со стороны, то есть людей, которые разбираются в породах, заболеваниях, характерах травм животных»,— объяснил Карен Даллакян.

Добавим, чтобы получить статус и удостоверение зооинспектора, необходимо обратиться в территориальный орган Росприроднадзора по месту жительства и подать заявление с указанием Ф.И.О., места жительства, паспортных данных, контактного телефона, а также прикрепить две фотографии 3×4 см и копию паспорта. Удостоверение должны выдать в течение 5 дней, а срок его действия — год. Для продления статуса необходимо повторить процедуру оформления.