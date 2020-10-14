В Озёрске и Коркино бродячих животных будут отлавливать гуманно

Исполнителем контракта стал челябинский центр помощи.

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В двух городах Челябинской области — Озёрске и Коркино — появится новый исполнитель контракта по отлову и содержанию бродячих собак. Им стал центр помощи «Гуманный отлов». В этих городах, при поддержке приюта «БиМ», поимка животных будет осуществляться до конца 2020 года, а Коркино и Озёрск станут пилотными муниципалитетами проекта.



«Животные в этих городах будут гуманно отловлены, стерилизованы, вакцинированы, чипированы, биркованы и, в соответствии с ФЗ-498, выпущены в прежнюю среду обитания строго под видеофиксацию. Это не наша прихоть, это федеральный закон. Безусловно, какая-то часть собак будет пристроена или же передана приютам. Также для всех животных будут заведены ветеринарные паспорта с их фотографиями», — рассказали сайту «Первый областной» представители центра помощи животным «Гуманный отлов».

Подробности заключения контракта сайту «Первый областной» рассказал руководитель службы «Гуманны отлов» Владимир Шиленко. По его словам, организация будет заниматься фактическим исполнением двух разных договоров.

«Администрация Коркино приезжала, смотрела приют, где будут содержаться собаки. В Озёрске этим занимается организация УКСИП, с ними был заключён договор. В Коркино очень серьёзно отнеслись к вопросу, они приехали всё осмотреть. Уже подают первые заявки, уже скоро начнём работать. По контракту в Озёрске: контракт берёт приют «БиМ», я фактически исполняю. Там по финансам выходит немного — в районе 3 000 рублей за собаку, включая дорогу, препараты и всё остальное. На самом деле, мы не из-за финансовой части брали. А что касается второго контракта, там приют «БиМ» вообще на безвозмездной основе будет передерживать этих собак, то есть за содержание он денег получать не будет», — рассказал сайту «Первый областной» руководитель службы «Гуманны отлов» Владимир Шиленко.

Отреагировали в организации и на информацию о том, что их представители травят собак и занимаются живодёрством. Эти слова в центре назвали слухами.

«Обидно, очень обидно, что распускают такие слухи, в том числе волонтеры и зоозащитники, которые сами не раз обращались к нам за помощью. Уважаемые наши „друзья“ из Озерска! Когда в очередной раз будете распускать сплетни и слухи, помните, любое действие порождает противодействие. И отдача для вас может быть куда сильнее всех ваших сплетен. Ну а в целом мы продолжим работу над контрактами и приложим все усилия, чтобы сделать это качественно и гуманно», — добавили в центре помощи животным «Гуманный отлов».

В центре также обратились к волонтёрам Коркино и Озёрска за помощью с поимкой собак. В свою очередь в организации пообещали оказать содействие в стерилизации и вакцинации собак.