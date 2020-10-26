Жители Челябинской области устанавливают на могилы умерших питомцев православные кресты

Несколько стихийных кладбищ для животных обнаружили южноуральцы.

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В Челябинской области на нелегальных кладбищах домашних животных стали появляться православные кресты. Сразу несколько оформленных «по-человечески» захоронений заметили в Миассе и Челябинске. В итоге это привело к конфликту между верующими и любителями животных. Православные верующие к таким проявлениям скорби отнеслись неоднозначно. Представители церкви подобный подход также не одобряют.



«Крест — это символ победы над смертью. На кресте был распят бог для спасения вечной человеческой души. Поэтому ставить крест над могилами собачек, кошечек — это кощунство»,— рассказал иерей, настоятель храма великомученика Пантелеимона Владимир Панарин.

Вера Карпунина из Миасса больше десяти лет назад похоронила кота Боба. Любимца она закопала на собственном садовом участке, теперь несколько раз в месяц наводит порядок на могиле питомца.

«В Миассе нет специализированных кладбищ, мы вот не нашли. И поэтому кота захоронили в саду. Сколотили такой гробик. И похоронили. Вот, небольшую плиту ему организовали»,— рассказала Вера Карпунина.

В настоящий момент в Челябинской области нет легальных кладбищ для домашних животных, а хоронить их по закону запрещено, поскольку останки могут попасть в грунтовые воды. Экологи и православные считают, что любимцев после их кончины необходимо кремировать. Цены на услугу стартуют от 2 000 рублей. Как рассказал крематолог Руслан Маркин, денег на ритуал для любимца хозяева не жалеют. После процедуры они получают урну с прахом.

Нет на Южном Урале и колумбариев для животных. Алёна Семененко два года назад рассталась с эрдельтерьером Одри. Собаку женщина кремировала, а сейчас надеется найти для её захоронения подходящее место.

«Ну, я так думаю, это должно быть место, где много деревьев, потому что, ну, по крайней мере, Одри очень любила гулять в лесу. Кстати, если бы были колумбарии для животных, как у людей, вполне тоже бы воспользовалась такой услугой»,— отметила жительница Челябинска Алёна Семененко.

Отметим, что увековечить память о любимом питомце можно и другим способом, сделав из его праха драгоценность. От останков отделяют примеси, после чего чистый углерод превращают в графит, который под давлением становится алмазом. Цена за такую услугу на Западе составляет несколько тысяч долларов.