Житель Кизильского района вернулся из Дубая с коронавирусом

Результат пока условно положительный.

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Житель Кизильского района с супругой провели отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах. Отдохнув, вернулся на Родину, но сообщить о своем прилете не посчитал нужным. Информация о том, что он побывал за границей до Роспотребнадзора дошла, благодаря бдительным гражданам. После сдачи анализов выяснилось, что у кизильца коронавирус. Случай пока считается условно подтвержденным, необходимо заключение новосибирского «Вектора».

«У жителя Кизильского района, вернувшегося из Дубая, выявлен предварительно положительный анализ на коронавирус. Он и его супруга изолированы в инфекционные боксы в профильном отделении в больнице Магнитогорска, получают необходимое лечение. Точный диагноз пациентам будет поставлен после получения результатов из института „Вектор“», — прокомментировал главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов.

В настоящее время медиками отрабатываются все возможные контакты четы, о которых они сообщили. Анализы взяли также у родственников. Известно, что летели они из ОАЭ до Уфы.

Напоминаем, что Минздрав Челябинской области открыл специальную горячую линию для прилетевших из-за границы. Все, кто побывал в других странах, даже если не наблюдают у себя симптомов болезни, обязаны сообщить о себе по номеру: 8 (351) 240-15-16 и самоизолироваться на 14 дней.