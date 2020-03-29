Экстренное совещание по коронавирусу провели в мэрии Златоуста

В городе подтвердился один случай заболевания инфекцией.

Послушать 00:00

В администрации Златоуста состоялось экстренное совещание во главе с мэром Максимом Пекарским на тему заражения коронавирусной инфекцией. В городе подтвердился один случай: вернувшаяся из Таиланда женщина не пожелала самоизолироваться и, как оказалось, контактировала со множеством людей.

«Женщина госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы № 2 города Миасса. Ближний круг контактов отработан, взяты анализы и отвезены в челябинскую лабораторию. Ждём результатов первого круга. Если там тоже будут условно положительные результаты, то будем работать дальше»,— рассказал начальник горздрава Златоуста Андрей Карпов.

Также он добавил, что необходимости дезинфицировать подъезд нет, поскольку, по словам самой женщины, она выходила из дома за всё время всего лишь два раза: сначала на рынок, а потом в магазин. Однако, судя по словам соседей, женщина успела посетить не одно место и встретиться со множеством людей.

Глава Златоуста Максим Пекарский резюмировал, что в мэрии необходимо назначить человека, который будет собирать всю достоверную информацию и сообщать её людям, чтобы не сеять панику. Кроме того, будет решена необходимость дезинфекции подъезда и лифта в доме.

Напомним, 69-летняя жительница Златоуста 14 марта вернулась из Таиланда вместе со своей подругой. Однако не самоизолировалась на две недели, как положено, а продолжала гулять по своим торговым точкам, сама вставала за прилавок, контактировала со множеством людей, в том и числе и помощником депутата Законодательного собрания Челябинской области Ильёй Михайловым, а он, в свою очередь, с депутатом ЗСО Ольгой Мухометьяровой. Оба решили самоизолироваться, а также предупредили о возможной угрозе всех, с кем контактировали.

Напомним, на предстоящей неделе в Госдуме в трёх чтениях примут закон об ужесточении наказания для тех, кто по приезде из-за границы не самоизолировался и заразил окружающих людей.