В Кизиле сотрудница банка заразилась коронавирусом

Она контактировала с мужчиной, прилетевшим из-за границы.

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В Кизиле обнаружен новый случай заражения коронавирусом. Девушка, сотрудница одного из банков, контактировала с мужчиной, который ранее прилетел из-за границы и сразу не самоизолировался. Это тот самый человек, из-за которого заразился также местный фельдшер. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Этот мужчина контактировал с этим банковским служащим, она также ходила в аптеку. Пока сотрудница банка является условно-подтвержденной, по фармацевту результатов нет. Мы все ждем. Только после этого скажем, насколько безответственность одного человека привела к парализации жизни целого населенного пункта», — заявила Ирина Гехт.

Первый заместитель губернатора отметила, что фельдшер, которая брала анализы, пренебрегла правилами и, не обработав руки, сняла защитную маску и потерла глаз. К слову, у всех фельдшеров, водителей и диспетчеров станции были взяты анализы. Практически все дали отрицательный результат, но еще ждут результатов двух человек — одного водителя и диспетчера, которые были наиболее близки к этому фельдшеру. Они изолированы, на работу не выходят.

Напомним, что по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, можно обратиться на круглосуточную горячую линию, которая была открыта в Челябинской области: 8-800-201-41-88.