До 12 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Челябинской области

Положительные результаты получили ещё три пациента.

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На сегодняшний день, 29 марта, в Челябинской области зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Три новых случая заражения подтвердили в Новосибирской лаборатории «Вектор», сообщает Минздрав Челябинской области. На данный момент все эти люди находятся в инфекционных отделениях больниц в изолированных боксах и получают необходимое лечение.

«Ещё у 15 южноуральцев условно положительные результаты, медики ожидают окончательных результатов из „Вектора“. Эти пациенты также находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей»,— рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Кроме того, сообщается, что за последние сутки ни одного случая заболеванием коронавирусом не выявлено.

«Контакты всех пациентов на данный момент отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, фиксируются все обращения, поступающие на горячую линию Минздрава. Операторы продолжают работать в круглосуточном режиме»,— добавили в ведомстве.

Также в Минздраве напомнили, что в период с 28 марта по 5 апреля в Челябинской области прекращают работу предприятия общепита за исключением тех, что обеспечивает питание работников, розничная торговля кроме аптек и магазинов товаров первой необходимости, дома отдыха, санатории, стоматологии, за исключением экстренных случаев, а также библиотеки и досуговые заведения.

Если вы контактировали с кем-то, кто может быть болен коронавирусом или у вас возникли определённые вопросы, их можно задать по телефону горячей линии Минздрава: 8 (351) 240-15-16.