Жителям Челябинской области расскажут о переходе на механизм прямых выплат пособий

По всем вопросам Фонд социального страхования запустил телефон горячей линии.

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Челябинская область переходит на механизм прямых выплат пособий. До перехода на данную систему осталось менее трёх месяцев. В связи с этим специалисты регионального отделения Фонда социального страхования запускают горячую линию, на которой расскажут о всех тонкостях нового механизма и дадут подробные консультации по всем вопросам.



Многоканальный справочный телефон будет доступен как для страхователей, так и для застрахованных граждан. Об этом «Первому областному» рассказали в пресс-службе ФСС.

«Региональным отделением ФСС РФ напрямую работающим гражданам будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием; по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; оплата дополнительного отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному лицу, пострадавшему на производстве»,— добавили представители Фонда социального страхования.

Номер телефона горячей линии: 8 (351) 214-20-40. Также информацию о переходе на прямые выплаты можно получить на сайте Челябинского отделения Фонда в специальном разделе и в официальном канале в «Телеграм».

Добавим, механизм «Прямых выплат» стартовал в Российской Федерации в 2011 году. Сегодня он работает уже в 77 регионах страны. В Челябинской области, а также ещё в семи субъектах он начнёт действовать с 1 января следующего года.