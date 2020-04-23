Обвиняемый в насилии над детьми «дядя Серёжа» останется под стражей

Челябинский областной суд не удовлетворил ходатайство о домашнем аресте.

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Обвинённый в насильственных действиях сексуального характера над детьми Сергей К., известный как «дядя Серёжа», останется под стражей. Областной суд Челябинска в четверг, 23 апреля, не удовлетворил ходатайство адвоката подсудимого об изменении меры пресечения на домашний арест.



«Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката подсудимого Сергея К., оставил без изменения постановление Красноармейского районного суда Челябинский области от 25 марта 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства подсудимого и его защитников об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе областного суда.

Постановление областного суда вступило в силу. Напомним, «дядю Серёжу» обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении девяти несовершеннолетних. Ими стали несколько детей, с которыми он проводил время в качестве потенциального опекуна.

Личность обвиняемого стала известна в феврале 2018 года. Тогда усыновленные ученики одной из коррекционных школ пожаловались на домогательства со стороны «взрослого друга», водившего их на рыбалку.