Покурил и нарушил УК РФ: пассажир челябинского аэропорта напал на сотрудника полиции

Мужчина нарушал общественный порядок и грубо общался с пассажирами

Послушать 00:00

В 43-летнего жителя Челябинска, устроившего дебош и напавшего на транспортного полицейского, заведено уголовное дело. Он обвиняется по ч.1 статьи 318 УК РФ. Об этом сообщили в следственном управлении транспорта Следственного комитета России.

«На данный момент сотрудниками следствия осмотрено место происшествия, допрошены сотрудники транспортной полиции и очевидцы, проводится медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда сотруднику правоохранительных органов, проводятся действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается»,— заявили в ведомстве.

11 октября в зале вылета аэропорта Челябинска подозреваемый нарушал общественный порядок. Мужчина решил покурить в неположенном месте, окружающие сделали ему замечание, но оно не повлияло. Более того, нарушитель ответил им отборным матом. Для того, чтобы разобраться в конфликте на место прибыли транспортные полицейские. Дебошира увезли в отдел, где он продолжил скандалить. В результате "под горячую руку" попал сотрудник полиции.

Напомним, предыдущее нападение на сотрудников правоохранительных органов в Челябинском аэропорту вылилось в уголовное дело. Тогда на транспортных полицейских с кулаками накинулась нетрезвая жительница Кургана, ей грозит пять лет тюрьмы.