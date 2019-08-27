Уголовное дело о лжеминировании самолета на жителя Челябинской области передали в суд

Теперь ему грозит тюремный срок.

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Уголовное дело о ложном минировании самолета на Руслана Шакирова передано в суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В прошлом году Руслан Шакиров позвонил в аэропорт Анапы и сообщил о заложенной бомбе на борту самолета. Слаженная работа сотрудников аэропорта и силовых структур помогла выявить преступника в короткие сроки.

«Действия злоумышленника квалифицированы по части 2 статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей либо от 3 до 5 лет лишения свободы», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуре.

По сообщениям местных СМИ известно, что Руслан слабоумный и совершил звонок под действием снотворного. Возможно, суд примет это во внимание.