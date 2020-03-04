Жилые дома в центре Челябинска застройщики предложили снести

На месте пятиэтажек хотят разместить высотки.

Послушать 00:00

В центре Челябинска могут снести пятиэтажные дома, чтобы на их месте возвести высотки. Эту инициативу рассмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с крупнейшими застройщиками региона, которое состоялось 3 марта.

С предложением, снести несколько пятиэтажных зданий на улице Воровского и заменить их высотками, выступил один из застройщиков. Идея правительству региона показалась не фантастической.

«Пятиэтажки, которые были построены в 60-70 года, они тоже были построены на месте двухэтажных домов и частного сектора. Если мы вспомним Ленинский район, микрорайон Порт, это была застройка частного сектора. Одни дома сносятся, на их месте возводят новые дома. Это абсолютно нормально», — подчеркнул заместитель Губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо не просто наращивать темпы строительства, но и помнить, что застройщики отвечают за внешний вид города.